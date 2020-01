Netflix vs. Disney+: le due piattaforme streaming a confronto

House of Cards: Robin Wright nell'episodio Chapter 67

Da ormai sette anni Netflix si è fatto un nome nel mondo dello streaming, dominando il mercato con un catalogo molto ricco a base di produzioni originali e facendo parlare di sé anche in sede di Oscar e festival cinematografici (anche se non sempre in termini positivi, se pensiamo per esempio alla polemica con il consiglio di amministrazione di Cannes e gli esercenti francesi). Poi, lo scorso novembre, è arrivato Disney+, servizio concepito dalla Casa del Topo e forse il primo davvero in grado di rivaleggiare con la "piattaforma Alpha" per quanto riguarda l'importanza sul mercato e il numero totale di abbonati. Il condizionale è d'obbligo, dato che al momento Disney+ è disponibile solo in una manciata di mercati, in attesa del vero debutto europeo il 24 marzo. Pertanto, per questo primo confronto tra i due servizi, ci dobbiamo basare sui commenti dei recensori e abbonati americani, non per forza interamente validi quando la piattaforma arriverà da noi.

Disney+: cos'è, come funziona, uscita in Italia e catalogo

Catalogo

Lilli e il Vagabondo: una foto dei protagonisti

In termini puramente numerici, l'offerta di Netflix per ora batte di gran lunga quella di Disney+, essendo quest'ultima piattaforma ancora agli inizi. Quello che però potrebbe essere il vantaggio decisivo della Casa del Topo riguarda l'archivio: mentre Netflix ha un catalogo di produzioni non sue la cui presenza sul servizio è interamente in base a licenze che vanno puntualmente rinnovate o meno, e a volte senza un trattato di esclusiva, Disney+ ha puntato molto, in sede di marketing, sul fatto che avrà, senza vincoli (o quasi, poiché in America alcuni film sono ancora temporaneamente bloccati a causa di accordi precedenti che scadranno a breve), tutta la produzione Disney dal 1928 a oggi (con la possibile eccezione de I racconti dello zio Tom, assente per ora in tutti i mercati che hanno il servizio e da qualche decennio completamente invisibile sul territorio americano, dove non è nemmeno uscito in home video). Da quel punto di vista, pur potendo vantare anche produzioni originali di non poco conto (il già apprezzatissimo The Mandalorian e le prossime serie Marvel), Disney+ si prospetta come un'opzione più appetibile, potendo più o meno garantire un archivio sterminato e permanente. Altra considerazione di non poco conto: il catalogo Disney dovrebbe essere più o meno uguale in tutti i mercati (al netto di eventuali singoli titoli temporaneamente non disponibili, motivo per cui l'esordio europeo è previsto solo per marzo), mentre quello Netflix varia da paese a paese, a volte anche per i presunti Originals (vedi Riverdale, che i quasi tutti i territori europei va su Netflix a cadenza settimanale, il giorno dopo la messa in onda americana, ma in Italia viene trasmesso da Premium Stories).

The Mandalorian, prime impressioni: La serie Disney+ che rende giustizia a Star Wars

Prezzo e qualità streaming

Stranger Things:

Questo è l'ambito in cui Disney+ ha il vantaggio maggiore nei confronti di Netflix: mentre quest'ultimo ha prezzi variabili in base al tipo di offerta che meglio soddisfa le esigenze dell'abbonato (numero di schermi in simultanea e qualità audio/video dello streaming), la piattaforma della Disney avrà un unico prezzo in Italia, ossia 6,99 euro al mese o, a scelta, un abbonamento annuale a 69,99 euro. Più o meno l'equivalente del prezzo base di Netflix, ma con tutti i vantaggi dell'offerta più prestigiosa: Disney+ infatti propone fino a sette profili per account, la possibilità di visionare i contenuti su quattro dispositivi in contemporanea e un numero illimitato di download per la fruizione offline (mentre Netflix ha uno spazio limitato per i titoli scaricabili). Quanto alla qualità dello streaming, la risoluzione va fino a 4K Ultra HD, mentre l'audio, a seconda dei dispositivi, sarà disponibile anche il Dolby Atmos.

Disney: nel 2020 universi Marvel e Star Wars sempre più in espansione grazie a Disney+

Servizio

I Simpson approdano su Disney+

Disney+ e Netflix sono entrambi visionabili sulla maggior parte dei dispositivi comunemente usati per lo streaming: prodotti Apple (inclusa Apple TV) e Amazon, Chromecast, eccetera. A giudicare dai commenti americani, però, la piattaforma della Disney presenta alcuni difetti che rendono l'uso più faticoso rispetto a quello di Netflix: per l'esattezza, è stato riportato che per le serie il sistema non memorizza il punto in cui si è fermato l'utente, e spetta a quest'ultimo ricordarsi dov'era rimasto. Inoltre, diverse serie della Disney hanno gli episodi in ordine casuale, mentre altre hanno addirittura degli episodi mancanti (l'unico caso voluto è quello de I Simpson, che omette la puntata con la voce di Michael Jackson). Un problema minore per i programmi classici, ma già più sostanzioso per un'opera moderna come il nuovo Ducktales, le cui stagioni hanno una trama orizzontale. Sempre per quanto riguarda la famiglia gialla di Springfield, diversi fan si sono lamentati dell'assenza del formato originale per gli episodi classici, prima del passaggio all'alta definizione. Questo problema sarebbe stato risolto, con la possibilità di scegliere tra la versione originale e quella usata per le repliche su dispositivi più moderni. Rimane da vedere come sarà la questione delle lingue: lo scorso agosto, la Disney aveva annunciato che per l'archivio le opzioni audio sarebbero state l'inglese, lo spagnolo, il francese e l'olandese, ma si presume che altre versioni, qualora disponibili, saranno aggiunte a seconda dei mercati. Tale opzione con Netflix è già disponibile, che inoltre non presenta, generalmente, problemi di episodi mancanti (anche se in alcuni paesi è possibile che siano rimosse determinate stagioni intere, ragion per cui I Griffin e South Park hanno un catalogo frammentario). Quanto alla memoria interna, essa funziona anche a distanza di mesi o addirittura anni, qualora l'utente volesse riprendere una serie che aveva accantonato per motivi vari.