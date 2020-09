She-Hulk: Kat Coiro regista della serie Marvel realizzata per Disney+

Sarà Kat Coiro la regista del pilot di She-Hulk e, probabilmente, di ulteriori episodi della nuova serie Marvel che verrà prodotta per Disney+. La filmmaker sarà inoltre coinvolta come produttrice esecutiva del progetto che porterà sugli schermi la storia della cugina di Bruce Banner.

Jessica Gao (Rick and Morty) si occuperà della sceneggiatura dello show dedicato al personaggio co-creato da Stan Lee. She-Hulk è Jennifer Walters, avvocato e cugina di Bruce Banner che usa il proprio sangue per salvarla, trasmettendole così i suoi poteri. She-Hulk può tuttavia mantenere la propria intelligenza e personalità quando si trasforma fisicamente.

Lo show è uno di quelli annunciati inizialmente dalla Marvel, tra cui ci sono anche The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision e Loki. Per ora non è stato rivelato quando dovrebbero iniziare le riprese di She-Hulk e non è stato annunciato il nome dell'attrice a cui verrà affidato il ruolo della protagonista.

Kat Coiro ha recentemente diretto Marry Me, in arrivo sugli schermi americani nel giorno di San Valentino 2021. I protagonisti sono Jennifer Lopez, Owen Wilson, Sarah Silverman e Maluma.

La regista ha diretto anche molte serie televisive, tra cui Dead to Me, Shameless, It's Always Sunny in Philadelphia, Modern Family, Brooklyn Nine-Nine e Mozart in the Jungle.