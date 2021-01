She-Hulk: Jessica Jones tornarà nella nuova serie Disney+?

She-Hulk è una serie che porterà Jennifer Walters nell'MCU, interpretata da Tatiana Maslany, e probabilmente segnerà anche il ritorno di un altro personaggio molto famoso, ovvero Jessica Jones interpretata da Krysten Ritter.

Krysten Ritter è Jessica Jones

La serie She-Hulk sarà di natura giudiziaria, una legal comedy, come anticipato da Kevin Feige, notizia facilmente prevedibile visto che la protagonista è un avvocato. Il presidente dei Marvel Studios ha fatto anche capire che torneranno molti volti noti del mondo Marvel, proprio perché potrebbero essere protagonisti di alcuni casi o vicende che vedremo nella serie. Tra questi, si dice che la detective Jessica Jones potrebbe tornare.

Daniel Richtman, infatti, ha rivelato di aver sentito che Krysten Ritter è in trattative per tornare nei panni del suo personaggio, conosciuto grazie all'omonima serie Marvel disponibile su Netflix. Anche se la stessa attrice aveva dichiarato in passato, nel 2019, di non essere più propensa a realizzare nuove stagioni della serie, questo ritorno potrebbe essere differente da quello che lei pensava e, quindi, più plausibile.

In She-Hulk vedremo il ritorno di Mark Ruffalo nei panni di Bruce Banner e del suo alter ego verde Hulk, ma stavolta l'eroe dovrà fare i conti con la cugina Jennifer Walters, alias She-Hulk, interpretata da Tatiana Maslany, e con Tim Roth che tornerà nel ruolo del villain Abomination. Lo show non ha ancora una data d'uscita.