She-Hulk e Ms. Marvel: il primo teaser delle due nuove serie

In occasione del Disney+ Day sono stati svelati i teaser delle nuove serie She-Hulk e Ms-Marvel, in arrivo prossimamente sulla piattaforma di streaming.

Nel video della serie dedicata alla cugina di Bruce Banner appare anche brevemente Hulk, interpretato da Mark Ruffalo, che spiega i motivi della trasformazione della protagonista. Nel filmato di Ms. Marvel si assiste invece a qualche scena dedicata alla giovane eroina, svelandone anche il look.

She-Hulk viene descritta come una serie in stile comedy ambientata nel mondo degli avvocati con episodi della durata di trenta minuti. A interpretare Jennifer Walters, ovvero She-Hulk, sarà l'attrice Tatiana Maslany, in passato già star sul piccolo schermo con Orphan Black.

Ms. Marvel, a cura di Bisha K. Ali, introdurrà nel MCU il personaggio di Kamala Khan affidato all'attrice Iman Vellani, adolescente di origine pakistana e primo personaggio musulmano ad avere un ruolo da protagonista nei fumetti della Casa delle Idee. Brie Larson, che interpreta Carol Danvers, idolo di Kamala nell'universo cartaceo, ha dichiarato di voler integrare il personaggio nel sequel di Captain Marvel.