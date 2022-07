She-Hulk: Attorney at Law, una foto di Titania attira le critiche del web: la risposta di Jamila Jameel

Su internet arriva una prima foto di Titania, il personaggio interpretato da Jameela Jamil in She-Hulk, Attorney at Law, ma il web non sembra amarla più di tanto (e neanche l'attrice).

Ad agosto She-Hulk: Attorney at Law approderà finalmente su Disney+, ma nel frattempo il web guarda e giudica ciò che arriva online... Come questa foto di Titania, il villain interpretato da Jameela Jamil nella serie Marvel, che sembra aver contrariato molti, inclusa l'attrice, che tuttavia la prende con filosofia.

Come riporta anche Entertainment Weekly, infatti, alla star è risultato difficile non concordare con chi ha avuto da ridire sullo scatto in questione, accettando di buon grado ogni critica. Tuttavia, ha anche voluto contestualizzare meglio il tutto, e rassicurare i fan dell'ottimo lavoro svolto dalla propria hair stylist.

"Oh mio Dio questa foto... Ragazzi... Accetto ogni critica possibile qui, ma in difesa della mia eccellente hair stylist, questo scatto della mia acconciatura arrivava dopo 14 ore di riprese e coreografie varie nella calura di Atlanta. E appena dopo essere stata appesa su e giù per il set. Lei ha fatto un lavoro grandioso, e la adoro" ha infatti scritto su Twitter, allegando anche un video dietro le quinte del st. E ha poi aggiunto "Il seno però ha un aspetto favoloso, non trovate?".

E chi critica il costume in sé, Jamil replica: "Capirete perché questo costume quando lo show arriverà su Disney+. Avrà senso in relazione al personaggio".

Dovremo dunque attendere il 17 agosto, data della premiere di She-Hulk: Attorney at Law su Disney+ - e probabilmente anche la messa in onda degli episodi successivi - per poter esprimere un giudizio davvero informato.

Nel frattempo, vi ricordiamo che mercoledì 13 luglio vi attende l'ultimo episodio di Ms. Marvel, sempre su Disney+.