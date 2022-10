She-Hulk: Attorney at Law ha il finale di stagione più breve per una serie Marvel

She-Hulk: Attorney at Law segna un record nel Marvel Cinematic Universe proponendo il finale di stagione più breve tra le serie dell'MCU su Disney+.

She-Hulk: Attorney at Law - una scena della serie

L'insider Amit Chaudhari ha segnalato su Twitter che la durata del finale di stagione di She-Hulk: Attorney at Law è "circa un minuto più breve del precedente episodio", cioè l'episodio 8 intitolato Ribbit and Rip It. Come confermato e riportato da The Direct, questa durata lo rende il finale di stagione più breve tra le serie dell'MCU. Con 36 minuti complessivi, il finale di stagione di She-Hulk è un minuto più breve del precedente finale di stagione più corto, l'episodio finale della serie animata Marvel's What If...?

All'opposto, il finale di stagione più lungo tra le serie Marvel è quello di Hawkeye che dura 62 minuti, seguito da The Falcon and the Winter Soldier, lungo 51 minuti.

La regista di She-Hulk Anu Valia ha discusso in precedenza del primo finale di stagione auspicando che il pubblico rimanga scioccato dalle rivelazioni in esso contenute: "Penso che il resto della stagione sia così divertente e diverso, idealmente non è quello che ti aspetti. Quindi spero che le persone siano sorprese e pensino, 'Oh, si stanno divertendo con questo.' Quindi continuate a guardarlo".