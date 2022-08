She-Hulk: Attorney at Law, Megan Thee Stallion entra nel cast della serie

Megan Thee Stallion, nota rapper, entrerà a far parte del cast di She-Hulk: Attorney at Law, la nuova serie Disney+ ambientata nel mondo Marvel.

Fin dal primo episodio di She-Hulk: Attorney at Law era chiaro che la serie fosse incentrata su donne forti, quindi ha perfettamente senso che la creatrice della hit "Hot Girl Summer" ne farà parte. La rapper Megan Thee Stallion entrerà infatti nel cast dello show Disney+, in un ruolo per ora sconosciuto.

She-Hulk: Attorney at Law - una scena della serie

She-Hulk: Attorney at Law vede come protagonista Jennifer Walters (Tatiana Maslany), cugina di Bruce Banner (Mark Ruffalo) che ha l'obiettivo di continuare nella sua carriera di avvocato anche dopo aver acquisito il potere di trasformarsi nel mostro verde.

Megan Thee Stallion, in una recente intervista, ha parlato del suo approccio a Hollywood dopo essere apparsa in P-Valley e dopo essere stata aggiunta al cast di un nuovo musical comico prodotto da A24. La rapper ha affermato che Queen Latifah e Ice Cube sono i suoi modelli per quanto riguarda la transizione dalla musica all'industria cinematografica.

"Quando li guardo, sono ispirata dal fare altro oltre che solo musica. Non penso che sarò solo un'attrice, penso che sarò anche regista e produttrice". L'artista ha poi rivelato il ruolo che sogna di interpretare: una nuova incarnazione del personaggio di Gabrielle Union in un ipotetico reboot di Ragazze nel pallone.

Non ci resta che aspettare l'uscita dei prossimi episodi di She-Hulk: Attorney at Law per scoprire il ruolo che interpreterà Megan Thee Stallion. Voi cosa ne pensate della carriera della rapper nel mondo del cinema?