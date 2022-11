She-Hulk: Attorney at Law: il supervisore dei VFX racconta quella citazione a L'Incredibile Hulk

Nel corso di una recente chiacchierata con Comickbook, Josh Galbincea, il supervisore agli effetti speciali in She-Hulk: Attorney at Law, ha parlato del grande lavoro dietro alla sua CGI, rivelando qualche curiosità sulla citazione a L'incredibile Hulk.

She-Hulk: Attorney at Law - un momento della serie

Conclusasi il 13 ottobre con il suo nono episodio,She-Hulk: Attorney at Law ha diviso pubblico e critica, giocando moltissimo con le sue possibilità creative. Oltre alla trama e ai protagonisti, la CGI gioca un ruolo centrale nella sua estetica, rivelandosi una delle armi più forti a disposizione dello show. Gli effetti speciali nei vari episodi sono stati realizzati dal team di FuseFX, il quale ha lavorato anche sulla resa dei set e sull'omaggio a L'incredibile Hulk nel finale.

Parlando del loro coinvolgimento nella realizzazione della serie, Galbincea ha rivelato di essere rimasto subito attratto dal progetto, avendo precedentemente lavorato con Marvel, ed essendo egli stesso un grande fan dei fumetti fin dalla più tenera età: "Sono un fan di tutto ciò che è Marvel e anche DC. Sono cresciuto leggendo fumetti. Mio padre li collezionava, insieme alle action figures. Sono sempre stato coinvolto in questo genere di cultura nerd. Per me è un sogno che si avvera".

Nel finale di She-Hulk: Attorney at Law abbiamo un importante omaggio al vecchio show de L'incredbile Hulk. Nel descrivere la sua gestazione, Josh Galbincea ha detto che: "Ѐ stato super divertente. Non sono cresciuto con lo spettacolo originale, ma ricordo di aver visto le repliche nel seminterrato dei miei nonni, sul loro piccolo schermo a tubo catodico. Quindi conoscevo molto bene l'originale Incredible Hulk degli anni '70, con Bill Bixby e Lou Ferrigno", per poi rivelare che Marvel ha messo loro a disposizione le scansioni dallo show "Ci hanno fornito le scansioni del prodotto, ovviamente, in un file di lavoro digitale. C'era molto lavoro da fare, perché abbiamo preservato quanto più possibile la scansione della pellicola originale. Ci è piaciuto molto farlo e so che la Marvel lo ha adorato. È stato semplicemente fantastico".