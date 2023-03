Shazam!: Warner Bros. diffonde il finale alternativo online gratis

La Warner Bros. ha condiviso il finale alternativo di Shazam! sul canale YouTube ufficiale della casa di produzione. La clip, che adesso si può vedere gratis, in precedenza era stata inserita tra gli extra della versione home video del film del 2019 basato sul personaggio della DC Comic con Zachary Levi nei panni del protagonista.

Il finale alternativo si apre con Billy, Freddy, Eugene, Darla, Pedro e Mary che vanno nel cortile di casa per mostrare a Victor e Rosa, i loro genitori adottivi, l'enorme albero di Natale che hanno allestito. Nella scena successiva, ambientata qualche giorno dopo, i ragazzi stanno guardando la televisione quando sentono che un gruppo di persone è stato preso in ostaggio da alcuni malviventi in un edificio nel centro della città. I giovani protagonisti escono di casa, pronunciano la parola 'shazam', e si trasformano in supereroi, pronti a salvare gli ostaggi.

David F. Sandberg ha scritto su Twitter che "Il finale alternativo era un backup che abbiamo girato nel caso in cui il cameo alla fine non avesse funzionato". Il regista, inoltre, ha affermato che si sentiva un poco a disagio per il fatto che il suo film avesse un finale cancellato: "È sempre un po' scomodo includere scene eliminate" ha detto aggiungendo "È come tenere una lezione in mutande. Immagino che ne valga la pena, visto che alcuni lo trovano interessante".

Nella versione distribuita nelle sale, Shazam! si conclude con i bambini che pranzano nella mensa della loro scuola quando Billy si presenta nella sua forma Shazam. Dopo aver detto a tutta gli allievi che Freddy Freeman lo ha aiutato, introduce un suo amico, Superman. Del supereroe si vede solo il corpo, senza la testa perché, come ha spiegato il regista David F. Sandberg: "L'accordo con Henry Cavill è saltato e quindi non ci restava altra scelta che lasciare la scena con il Superman senza volto, interpretato da una controfigura".

Il sequel Shazam! Furia degli dei, non ha avuto la stessa accoglienza del primo film. La pellicola ha ottenuto giudizi non proprio eccellenti, qui trovate la nostra recensione, e i risultati al box-office sono stati molto al di sotto delle aspettative.