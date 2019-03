Shazam! e Dumbo: il trailer mashup realizzato dal regista del cinecomic!

Shazam! e Dumbo in un trailer mash-up firmato dal regista del cinecomic DC, David F. Sandberg.

Il video unisce alcune parti dei trailer dei due lungometraggi, dando vita a un ironico montaggio dedicato ai due protagonisti mentre spiccano il volo. Sandberg ha inoltre accompagnato la sua creazione con una didascalia in cui dichiara: "Semplicemente non potevo resistere".

Ecco il video:

Shazam! racconterà le avventure di Billy Batson (Asher Angel) e del suo magico alter-ego Shazam (Zachary Levi). Nel film assisteremo alle origini del super eroe e lo vedremo alle prese con il villain Doctor Sivana (Mark Strong).

Dumbo, invece, ha nel suo cast Colin Farrell, Danny DeVito, Eva Green, Michael Keaton, Alan ArkinDanny DeVito, Nico Parker e Finley Hobbins.

Il lungometraggio racconta la storia Holt Farrier (Farrell), ex star del circo la cui vita viene sconvolta quando ritorna dalla guerra. Il proprietario del circo Max Medici (DeVito) gli affida il compito di occuparsi di un cucciolo di elefante le cui orecchie, incredibilmente grandi, lo rendono lo zimbello del circo. Quando i figli di Holt (Parker e Hobbins) scoprono che Dumbo è in grado di volare, l'imprenditore V.A. Vandevere (Keaton) e una trapezista, Colette Marchant (Green), decidono di trasformare il piccolo in una star.