Shazam!: il sequel è ufficiale, la conferma da Warner Bros

Shazam!: Zachary Levi e Jack Grazer sul set del film

Ora è ufficiale: Shazam! avrà un sequel. La conferma è arrivata da The Wrap in cui si legge che la Warner Bros. ha nuovamente ingaggiato lo sceneggiatore Henry Gayden per scrivere il seguito del film che sarà diretto, ancora una volta, da David F. Sandberg. D'altronde, visto il successo, era lecito aspettarsi una notizia del genere.

A parlare per primo di un sequel di Shazam! era stato già il produttore Peter Safran. In una intervista aveva sottolineato, infatti, che era una questione di tempistiche: "I ragazzi cresceranno molto in fretta, quindi penso che il sequel arriverà presto, prima che Asher (Angel) diventi più alto di Zack (Levi)". Verosimilmente Gayden svilupperà il nuovo progetto per il cinecomic della DC dopo aver terminato lo script di Last Human, uno sci-fi basato sull'omonimo romanzo di Lee Bacon e diretto da Phil Lord e Chris Miller con al centro la storia di tre robot che incontrano per la prima volta un essere umano, un bambino.

Shazam dai fumetti al film: ecco chi è il supereroe DC

Nel frattempo Shazam! continua a macinare incassi, dimostrando di essere uno dei film più apprezzati dell'intero DCEU, tanto da superare anche le analisi più rosee, visto che durante il weekend di apertura ha totalizzato la bellezza di quasi 160 milioni di dollari in tutto il mondo, coprendo immediatamente le spese di produzione e ha anche ricevuto - qui potete leggere la nostra recensione di Shazam - il plauso della critica.