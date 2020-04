Shazam!, perché all'inizio del film non è comparso il logo animato DC?

Shazam! non presentava la stessa sequenza animata iniziale con il logo DC degli altri film del DCEU, e i fan si sono sempre chiesti il perché, dando vita a diverse teorie. Ora il regista della pellicola rivela la reale motivazione.

Quando il film del 2019 diretto David F. Sandberg e con protagonista Zachary Levi è arrivato nelle sale, un dettaglio che è saltato subito all'occhio è stata la mancanza della sequenza iniziale con il logo e i personaggi dell'universo DC che aveva invece accompagnato i precedenti cinecomic del DCEU prodotti da Warner Bros..

Per i fan del genere, la sequenza introduttiva assente da Shazam! è vista come parte fondamentale della pellicola, come simbolo di appartenenza a un universo più grande (pensiamo anche ai film del MCU), e il non avervi assistito in quel caso ha fatto pensare ad alcuni che forse la sua assenza fosse sintomo di un volontario distacco dal DCEU, mentre altri hanno ritenuto che potesse avere a che fare con il fatto che il film fosse prodotto da New Line.

Ad ogni modo, la verità è ora venuta fuori, e non potrebbe essere più lontana da queste ipotesi: durante il Quarantine Watch Party di Comicbook relativo a Shazam!, David F. Sandberg ha commentato su Twitter: "Ho visto diverse teorie in giro sul perché non avessimo inserito la tipica sequenza animata con i personaggi e il logo DC. La verità è che me ne sono dimenticato. Ci sono parecchie cose a cui pensare quando si realizza un film. Molte persone non mi credono. 'Lo studio se ne sarebbe accort e avrebbe detto qualcosa'. Beh, non è stato così".