Shazam!: in arrivo la graphic novel Thudercrack

Shazam! Fury of the Gods arriverà a dicembre nei cinema e, per l'occasione, verrà pubblicata una graphic novel ambientata nell'universo dei film.

Il progetto si intitola Thundercrack e sarà scitto e illustrato da Yehudi Mercado.

Shazam! Thundercrack

Shazam! Thundercrack sarà in vendita il 19 novembre e racconterà una nuova storia con al centro Billy Batson (Asher Angel)/Shazam (Zachary Levi) e alcuni membri della sua famiglia. Tra le pagine si racconta quello che accade quando la squadra di football americano del liceo di Billy Batson ha bisogno di un nuovo quarterback. Il ragazzo inizia quindi ad allenarsi sul campo e come supereroe e i suoi muscoli aumentano, come il suo ego. I consigli del padre affidatario Victor, che condivide le sue esperienze personali e i ricordi dei trionfi nel football, potrebbero aiutare il protagonista a mantenere i piedi per terra.

La graphic novel sarà ambientata nella dimensione temporale del film e mostrerà anche il vlog di Freddy pieno di montaggi dell'allenamento da supereroe, scherzi in famiglia e cosa accade durante gli allenamenti di Billy, considerando inoltre che la squadra di cheerleader aveva bisogno di una nuova mascotte.

Shazam! Fury of the Gods arriverà nelle sale il 16 dicembre e tra i protagonisti ci sono Grace Fulton, Adam Brody, Faithe Herman, Meagan Good, Ian Chen, Ross Butler, Jovan Armand, D.J. Cotrona, Marta Milans, Coope Andrews, Helen Mirren e Lucy Liu.