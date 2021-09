Shazam! Fury Of The Gods, il regista conferma la fine delle riprese con una foto

David F. Sandberg ha confermato con una foto distruttiva su Instagram la fine delle riprese di Shazam! Fury Of The Gods, in uscita nel 2023.

Il regista di Shazam! Fury of the Gods, David F. Sandberg, è tornato sui social media per celebrare la fine delle riprese dell'atteso sequel come testimonia una foto su Instagram.

Shazam! Fury of the Gods, atteso per il 2 giugno 2023, vede il ritorno di Asher Angel e Zachary Levi, rispettivamente, nei panni di Billy Batson e Shazam.

Al momento del plot di Shazam! Fury of the Gods si sa ben poco. A quanto pare, il sequel seguirà il supereroe e la sua nuova famiglia mentre sono impegnati a proteggere il mondo da minacce magiche. Nel cast troveremo Helen Mirren nel ruolo di Hespera e Lucy Liu in quello di Kalypso oltre alla star di West Side Story, Rachel Zegler, il cui ruolo è ancora top secret.

A quanto pare, la forza dei supereroi resterà inalterata visto che la foto diffusa su Instagram daDavid F. Sandberg mostra il regista in posa in una camera da letto distrutta che condivide alcune somiglianze visive con la casa di Billy Batson. Resta da vedere se la distruzione è stata causata o meno da uno dei cattivi del film o da uno dei suoi giovani eroi che hanno messo alla prova il loro potere ancora acerbo.

