Shazam! Furia degli Dei, Zachary Levi sembra aver criticato i fan dello SnyderVerse: "Vogliono solo attaccare"

Shazam! La Furia degli Dei non sta ottenendo i risultati sperati ai box office e nuove dichiarazioni di Zachary Levi, protagonista del film, potrebbero indispettire una parte dei fan della DC.

L'attore, durante un'apparizione al podcast Happy Sad Confused di Josh Horowitz, sembra infatti aver criticato i sostenitori dello Snyderverse.

Zachary Levi ha raccontato: "C'è un intero gruppo di fan dei fumetti, c'è sfortunatamente questo particolare gruppo di persone che penso... Non gli piaccio, perché non sono d'accordo con loro sugli altri film dei fumetti. Sapete di chi sto parlando".

La star di Shazam! Furia degli Dei ha aggiunto: "Invece che dare vita a una conversazione, prendono molte delle mie parole, o molte cose, togliendole dal contesto e poi alimentano i commenti di altre persone che conoscono online. E semplicemente vogliono attaccare, e attaccare, e attaccare, e attaccare. Ed è realmente triste perché è uno di quei tanti esempi della quantità di semplice veleno e tossicità, e di bullismo che esistono in queste cyber dimensioni".

Shazam! La furia degli dei, la recensione: Il sequel DC conferma la leggerezza del primo capitolo

Non è la prima volta che Zachary Levi critica il comportamento dei sostenitori dello SnyderVerse. A dicembre, mentre i fan erano in attesa di aggiornamenti sui piani di James Gunn e Peter Safran per i film DC, l'attore aveva sottolineato la sua disapprovazione nei confronti di alcuni atteggiamenti. L'interprete di Shazam! aveva dichiarato: "Direi semplicemente di essere pazienti e di concedere lo spazio e il tempo necessari a permettere di provare e realizzare qualcosa di davvero speciale. E penso che sia qualcosa che la DC merita di avere, e qualcosa che Snyder ha provato a fare e semplicemente non si è alla fine concretizzato".