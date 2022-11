Shazam! Furia degli Dei, svelato il rating del sequel con star Zachary Levi

Il film Shazam! Furia degli Dei sembra abbia ottenuto il suo rating ufficiale: il sequel con star Zachary Levi sembra sia stato classificato come PG-13 in vista della distribuzione nelle sale americane previsto per il 17 marzo 2023.

La notizia è emersa grazie al sito FilmRatings.com che motiva inoltre la classificazione sostenendo che nel film ci siano delle "sequenze di azione e violenza, e un linguaggio non adatto agli spettatori più giovani".

La sceneggiatura di Shazam! Furia degli Dei è firmata da Henry Gayden e la storia riprenderà dopo che gli eroi hanno sconfitto Sivana, ritrovandosi però ora alle prese con dei nemici ancora più temibili.

Shazam dai fumetti al film: ecco chi è il supereroe DC

Il sequel potrà contare sull'arrivo di nuovi interpreti come Helen Mirren e Lucy Liu (nei panni delle villain Hespera e Calypso) e la star di West Side Story Rachel Zegler, che affiancheranno il protagonista Zachary Levi, Asher Angel (Billy Batson) e Jack Dylan Grazer (Freddy Freeman).

"È un film molto più grandioso del primo", aveva rivelato il regista David F. Sandberg. "Ci sono così tante cose che non vedo l'ora che le persone vedano. Non temo gli spoiler, non vedo l'ora di mostrare le nostre creature, l'azione e tutto il resto".