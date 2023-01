Shazam! Furia degli dei, il poster inedito con tutti i protagonisti anticipa l'arrivo del trailer

Nella giornata di domani verrà diffuso il nuovo trailer di Shazam! Furia degli dei e, nell'attesa, online è stato svelato un poster inedito.

L'immagine riunisce tutti i personaggi al centro della trama, mostrando anche i prestigiosi nuovi arrivi nel cast alle spalle dell'eroe interpretato da Zachary Levi.

Shazam! Furia degli dei, un nuovo poster del film

In Shazam! Furia degli Dei, sequel del primo capitolo delle avventure dell'eroe interpretato da Zachary Levi, Billy Batson e i suoi fratelli adottivi, che si trasformano in supereroi dicendo "Shazam!", sono costretti a tornare in azione e combattere le Figlie di Atlas. L'obiettivo è impedire loro di usare un'arma che potrebbe distruggere il mondo, in più devono fare pace con gli dei a causa del fatto che Billy dà per scontati i loro poteri.

Il film è interpretato da Asher Angel e Zachary Levi nel ruolo di Billy Batson e nella sua versione Shazam!, Grace Fulton nei panni di Mary Bromfield, Adam Brody nei panni del supereroe Freddy, Faithe Herman nei panni di Darla Dudley, Meagan Good nei panni del supereroe Darla, Ian Chen nei panni di Eugene Choi, Ross Butler nei panni del supereroe Eugene, Jovan Armand nei panni di Pedro Pena, D.J. Cotrona è il supereroe Pedro, Marta Milans è Rosa Vasquez e Cooper Andrews inteerpreta Victor Vasquez. I nuovi membri del cast includono anche Rachel Zegler, Helen Mirren in quello di Espera e Lucy Liu come Kalypso.