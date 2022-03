Shazam! 2: Rachel Zegler ha confermato la presenza di Wonder Woman?

Rachel Zegler, in una nuova intervista, avrebbe confermato la presenza di Wonder Woman nel film Shazam! 2, in arrivo a dicembre.

Nel film Shazam! 2 potrebbe apparire anche Wonder Woman, l'eroina dei fumetti della DC che è stata interpretata sul grande schermo da Gal Gadot.

A confermarlo sarebbe stata Rachel Zegler durante un'intervista rilasciata a Empire Magazine in cui l'attrice ha parlato dei suoi prossimi progetti.

Rachel Zegler, parlando del nuovo film in cui sarà Biancaneve, ha infatti sottolineato che non è stata la prima volta che ha incontrato Gal Gadot, che ha il ruolo della regina cattiva. La giovane star ha sottolineato: "Non dirò molto, ma il nostro primo incontro non è avvenuto per Biancaneve".

I fan, considerando il modo in cui l'attrice ha formulato la frase, hanno quindi ipotizzato che Wonder Woman appaia in Shazam! Fury of the Gods.

Il protagonista Zachary Levi, nel 2018, aveva accennato a questa possibilità parlando di quali personaggi della DC avrebbe voluto vedere nel sequel: "Penso che un cameo di chiunque sarebbe super cool, ma semplicemente penso che Gal Gadot sia così effervescente. Ha un tale fascino e sembra davvero grandiosa. Voglio dire, era nell'esercito israeliano, è una mamma. E penso 'Sembri davvero con i piedi per terra e meravigliosa, e sei Wonder Woman, sei fantastica'. In più credo che sarebbe davvero divertente vedere il quattordicenne Billy Batson dentro Shazam in crisi e goffo accanto a questa bellissima amazzone. Penso sarebbe realmente grandioso".

Il secondo capitolo delle avventure di Shazam arriverà nelle sale il 16 dicembre e tra i protagonisti ci sono Grace Fulton, Adam Brody, Faithe Herman, Meagan Good, Ian Chen, Ross Butler, Jovan Armand, D.J. Cotrona, Marta Milans, Coope Andrews, Helen Mirren e Lucy Liu.