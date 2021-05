Shazam! 2: il regista David Sandberg e Zachary Levi confermano che le riprese sono iniziate

Le riprese di Shazam! 2 sono ufficialmente iniziate, come confermato online dal regista David F. Sandberg e dal protagonista Zachary Levi con due post condivisi su Instagram.

Il filmmaker ha semplicemente pubblicato uno scatto con cui svela la "Shazamcam", ovvero la telecamera con il logo del supereroe.

David Sandberg, rispondendo ad alcune domande dei fan pubblicate tra i commenti su Instagram, ha confermato che il cast e la troupe sono già impegnati da alcuni giorni sul set di Shazam! Fury of the Gods e che sul grande schermo i fan potrebbero vedere una versione leggermente diversa del costume dell'eroe.

Zachary Levi ha invece mostrato le sue scarpe personalizzate in stile Shazam! e ha ringraziato i produttori del film tratto dai fumetti della DC per aver creduto in lui e avergli affidato la parte. La star ha sottolineato: "La versione di me quando avevo 16 anni sarebbe terrorizzato sapendo cosa gli riserva il futuro. Sono davvero traboccante di gratitudine quando mi permetto di pensare al passato e rendermi conto delle innumerevoli cose positive nella mia vita".

Zachary ha inoltre ringraziato gli amici, la sua famiglia e i fan per averlo sostenuto fin da quando recitava a teatro a scuola.

Il film con star Zachary Levi continuerà la storia del teenager Billy Batson che, pronunciando la parola Shazam!, può trasformarsi in un supereroe grazie ai poteri di sei divinità che gli fanno ottenere la saggezza di Salomone, la forza di Ercole, la resistenza di Atlas, il potere di Zeus, il coraggio di Achille e la velocità di Mercurio.

Shazam si basa sui personaggi creati da Bill Parker e C.C. Beck. Alla regia ci sarà David F. Sandberg, mentre la sceneggiatura è firmata da Henry Gayden. Nel team della produzione ci sarà anche Peter Safran.

Nel cast del film ci saranno Zachary Levi, Jack Dylan Grazer, Marta Milans, Asher Angel, Meagan Good, Faithe Herman, Adam Brody, Rachel Zegler e Lucy Liu.

Il primo film raccontava la storia di Billy Batson (Angel) che, grazie alla magia, può trasformarsi in un supereroe, Shazam (Levi), ritrovandosi ad affrontare il malvagio Dottor Thaddeus Sivana (Mark Strong).