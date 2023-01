Shazam 2: il nuovo promo prende in giro Il Trono di Spade

Zachary Levy è pronto a tornare nelle vesti dell'alter ego di Billy Batson in Shazam! Furia degli Dei, sequel del film del 2019 diretto da David F. Sandberg. Shazam 2 sembrerebbe essere ancora più caciarone e ricco di riferimenti alla cultura pop rispetto al primo, come dimostrato dal nuovo promo diffuso in rete che prende in giro Il Trono di Spade.

Nel breve video vediamo infatti Shazam alle prese con un drago ed esclamare il nome Khaleesi, chiaro riferimento al titolo dato alla Madre dei Draghi Daenerys Targaryen ne Il Trono di Spade.

In Shazam! Furia degli Dei, Billy Batson e i suoi fratelli adottivi, che si trasformano in supereroi dicendo "Shazam!", sono costretti a tornare in azione e combattere le Figlie di Atlas. L'obiettivo è impedire loro di usare un'arma che potrebbe distruggere il mondo, in più devono fare pace con gli dei a causa del fatto che Billy dà per scontati i loro poteri. Le Figlie di Atlas sono Espera (Helen Mirren) e Kalypso (Lucy Liu).

L'uscita nelle sale italiane è fissata al 16 marzo, mentre arriverà in America il giorno successivo.