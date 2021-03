Shazam! 2: Helen Mirren entra nel cast e sarà la villain del sequel

Helen Mirren reciterà in Shazam! 2 con il ruolo della villain Hespera. Il sequel continuerà la storia di Billy Batson dopo il successo ottenuto ai box office nel 2019, quando il progetto è riuscito a incassare ben 366 milioni di dollari ai box office di tutto il mondo.

In Shazam! Fury of the Godsl'attrice Helen Mirren avrà la parte della figlia di Atlas.

Il film con star Zachary Levi continuerà la storia del teenager Billy Batson che, pronunciando la parola Shazam!, può trasformarsi in un supereroe grazie ai poteri di sei divinità che gli fanno ottenere la saggezza di Salomone, la forza di Ercole, la resistenza di Atlas, il potere di Zeus, il coraggio di Achille e la velocità di Mercurio.

Shazam si basa sui personaggi creati da Bill Parker e C.C. Beck. Alla regia ci sarà David F. Sandberg, mentre la sceneggiatura è firmata da Henry Gayden. Nel team della produzione ci sarà anche Peter Safran.

Nel cast del film ci saranno Zachary Levi, Jack Dylan Grazer, Marta Milans, Asher Angel, Meagan Good, Faithe Herman, e Adam Brody.

Il primo lungometraggio raccontava la storia di Billy Batson (Angel) che, grazie alla magia, può trasformarsi in un supereroe, Shazam (Levi), ritrovandosi ad affrontare il malvagio Dottor Thaddeus Sivana (Mark Strong).