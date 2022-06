Sharon Stone rivela di aver avuto nove aborti spontanei: "Non è una cosa da poco"

Sharon Stone ha rivelato di aver subito nove aborti spontanei. All'inizio di questa settimana, l'attrice 64enne ha commentato un post di PEOPLE su Instagram con un'intervista esclusiva a Peta Murgatroyd, che ha recentemente parlato di un aborto subito mentre suo marito, Maks Chmerkovskiy, era in Ucraina.

"Noi, come donne, non abbiamo un forum per discutere della profondità di questa perdita. Ho perso nove figli per via di aborti spontanei", ha rivelato Sharon Stone, che ha tre figli adorttivi: Quinn Kelly, Laird Vonne e Roan Joseph.

"Non è una cosa da poco, fisicamente o emotivamente, eppure ci viene fatto sentire che è un peso da sopportare da soli e segretamente, con un senso di fallimento".

Stone ha continuato: "Invece di ricevere la compassione, l'empatia e la guarigione tanto necessarie di cui abbiamo tanto bisogno. La salute e il benessere femminile lasciati alla cura dell'ideologia maschile sono diventati nel migliore dei casi negligenti, di fatto ignoranti e opprimenti nello sforzo".