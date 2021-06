Sharon Stone fa chiarezza su Meryl Streep: "È una delle più grandi attrici di sempre"

Sharon Stone ha voluto fare chiarezza dopo la pubblicazione di un'intervista in cui parlava di Meryl Streep sostenendo che a Hollywood ci sia l'abitudine di far diventare le attrici quasi delle antagoniste e di alimentare la possibile rivalità esistente. La star di Basic Instinct ha ora dichiarato su Twitter: "Per fare chiarezza: Meryl Streep è una delle attrici più grandi di sempre. Semplicemente non si devono escludere le altre".

Sharon Stone ha poi aggiunto sulla questione: "Quello di cui ho realmente parlato ieri erano i diritti delle persone single che vogliono adottare dei figli in Italia. La storia di Meryl Streep è semplicemente una distrazione politica dalla realtà. Grazie per la vostra comprensione dei mezzi di comunicazione".

L'attrice sembra quindi essere convinta che le notizie emerse online dopo le dichiarazioni rilasciate a Johanna Schneller siano state usate per sviare l'attenzione dalla sua presa di posizione su una tematica così importante.

Sharon Stone critica il maschilismo di Hollywood: "Solo Meryl Streep è quella brava"

Sharon aveva commentato il modo in cui le era stata posta una domanda sottolineando:"Il business è stato costruito in modo che tutti dovremmo invidiare e ammirare Meryl perché solo Meryl deve essere quella brava. E tutti dovrebbero competere con Meryl. Penso che Meryl sia una donna e un'attrice straordinariamente meravigliosa. Ma secondo me, francamente, ci sono altre attrici altrettanto talentuose".

L'attrice aveva poi nominato alcune delle sue colleghe che meriterebbero la stessa attenzione:"Viola Davis è esattamente alla pari come attrice a Meryl Streep. Emma Thompson. Judy Davis. Olivia Colman. Kate Winslet, per l'amor del cielo. Ma dici Meryl e tutti cadono a terra. Io sono una villain molto migliore di Meryl. E sono sicura che lo ammetterebbe lei stessa".