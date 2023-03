Sharon Stone in lacrime: "Ho perso metà del mio patrimonio per il crack della Silicon Valley Bank"

Non sembra esserci tregua per Sharon Stone. L'attrice, che solo un mese fa ha perso il fratello Patrick per un attacco cardiaco, si è vista dimezzare il proprio patrimonio a causa del crack della Silicon Valley Bank.

Ad annunciarlo è stata la stessa Stone, nel corso della cerimonia del Women's Cancer Research Fund's An Unforgettable Evening a Los Angeles che l'ha vista ricevere il Courage Award. "Ho perso la metà dei miei soldi in questa faccenda delle banche", ha spiegato l'attrice, che ha dichiarato nel suo discorso:

"Ho portato un paio di appunti stasera. In genere vado a braccio, come ben sapete... Dal punto di vista tecnico sono un'idiota, ma posso firmare un assegno. E in questo momento, anche questo è un atto di coraggio perché so cosa sta succedendo. Io stessa ho perso metà dei miei soldi per questa faccenda delle banche. Ma nonostante questo sono qui".

"Non è un momento facile per nessuno di noi", ha aggiunto facendo riferimento al lutto che sta affrontando in famiglia dopo la scomparsa del fratello Patrick, padre a sua volta del piccolo River, spentosi lo scorso anno a 11 mesi di vita a causa di un'insufficienza multiorgano.

Quindi, Sharon Stone è ritornata a farsi coraggio e a trasmetterlo a chi era presente in platea: "Non sto chiedendo a nessun politico di dirmi cosa posso o non posso fare. Come vivere, e qual è il valore della mia vita. Quindi alzati. Alzati e dì quanto vali. Io ti sfido. Questo è il coraggio".

L'attrice ha anche ricordato la sua lotta contro il tumore benigno al seno nel 2001 e di un altro all'utero scoperto un anno fa.