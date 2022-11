Sharon Stone ha un grosso tumore fibroide: "Scoperto con una seconda diagnosi"

Sharon Stone ha scritto su Instagram di aver scoperto di avere un grosso tumore fibroide. L'attrice ha raccontato di averlo saputo grazie a una seconda diagnosi. Sharon dovrà sottoporsi ad un'operazione per rimuoverlo, la natura benigna del suo male l'aiuta ad essere ottimista, ma la star invita le donna a chiedere un secondo parere quando non sono sicure del primo.

L'attrice de Lo specialista ha condiviso tramite Instagram Story un post in cui rivela di aver avuto "un'altra diagnosi errata e subito una procedura medica sbagliata" aggiungendo "Questa volta doppia epidurale. Con il peggioramento del dolore sono andata a chiedere un secondo parere". Non è la prima volta che la vincitrice del Golden Globe ha dovuto subire un'operazione. L'anno scorso, nel suo libro di memorie La bellezza di vivere due volte, ha detto che nel 2001 i medici hanno dovuto rimuoverle dei tumori benigni che erano "giganteschi, più grandi del mio solo seno".

Sharon Stone nel suo profilo social ha rivelato la natura del suo nuovo problema medico "Ho un grosso fibroma che deve essere rimosso. Cercate un secondo parere. Può salvarvi la vita. Avrò bisogno di almeno 4-6 settimane per ristabilirmi appieno ma va tutto bene"

Il 29 settembre 2001 l'attrice Sharon Stone fu colpita da un'emorragia cerebrale che la ridusse in fin di vita, costringendola a un lungo ricovero, per quasi tre anni non è stata in grado di scrivere.