Sharon Stone: morto a 57 anni il fratello Patrick

Dopo aver perso il nipotino di 11 mesi nel 2021, Sharon Stone ha dovuto affrontare un altro lutto. Il fratello dell'attrice, Patrick, è morto a soli 57 anni domenica scorsa per via di un arresto cardiaco.

La tragica notizia è stata confermata ai microfoni di TMZ e la moglie, Tasha Stone, ha voluto commentare in questa maniera la perdita del marito: "Sembra che il mio cuore mi sia stato strappato via dal petto. Patrick è andato via con il nostro adorato River. Non so cosa altro dire, era tutto il mio mondo".

Tasha ha poi continuato: "Non so come dovrebbe essere la vita senza mio marito al mio fianco e onestamente non voglio, ma lo farò, naturalmente. Spero solo che tu rimanga sempre al mio fianco a vegliare su Hunter, Kaylee e me". Sharon, per il momento, non ha reagito pubblicamente alla scomparsa del fratello.