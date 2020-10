L'affascinante star Sharon Stone si è aperta sulla sua vita sentimentale, rivelando perché è da un po' di tempo che non vive una relazione sentimentale: la causa sarebbero i numerosi uomini falsi e immaturi che ha avuto la sfortuna di incontrare negli anni.

L'attrice è apparsa nell'episodio di mercoledì del The Drew Barrymore Show, un talk show online che la collega Drew Barrymore ha creato sul suo canale Youtube. Durante la puntata, Sharon Stone ha rivelato perché ha deciso di chiudere con gli appuntamenti romantici: "Ho chiuso con gli appuntamenti, ne ho avuto abbastanza. Sono stanca di sprecare il mio tempo con persone false, poco sincere. Preferisco trascorrere la mia vita da sola o con i miei amici e familiari"

La star di Basic Instinct ha scherzato con Drew Barrymore sul fatto che gli uomini sono immaturi: "Non ho di certo bisogno di un altro bambino da accudire. Ho davvero buoni amici uomini, ma quando si tratta di maturità emotiva nelle relazioni sento che uomini e donne si trovano apparentemente in punti diversi"

Drew Barrymore le ha quindi chiesto se ha mai parlato di questo con i suoi tre figli Quinn, 14 anni, Laird Vonne, 15 e Roan, 20, e Sharon Stone ha affermato che ha sempre cercato di renderli degli uomini corretti che possano avere successo nella loro vita: "Ho cercato di insegnare ai miei ragazzi che le idee che gli uomini hanno trasmesso su cosa significhi essere potenti e importanti potrebbero non essere del tutto corrette. Alla fine queste idee potrebbero non avvantaggiarli nemmeno nelle loro reciproche relazioni. Mi spendo per loro in modo che possano avere più successo in futuro e ottenere le cose che vogliono nella loro vita, relazioni felici e sane, e perché no, anche successo negli affari"