Io sono nessuno 2: Bob Odenkirk nuovamente protagonista, svelato il regista del sequel

Bob Odenkirk tornerà in Io sono nessuno 2, il sequel del thriller arrivato nelle sale nel 2021 che ha ora trovato anche il suo regista.

Universal Pictures e 87North hanno infatti scelto Timo Tjahjanto per realizzare il secondo capitolo della storia.

Il ritorno di Bob Odenkirk

La star di Better Call Saul ha raggiunto un accordo con la produzione e ha quindi confermato la sua presenza nel secondo film che potrà contare su una sceneggiatura firmata da Derek Kolstad (John Wick), Aaron Rabin (Jack Ryan), il protagonista Bob Odenkirk, Umair Aleem (Kate).

Nel team della produzione ci saranno inoltre Kelly McCormick e David Leitch.

Odenkirk in Io sono nessuno

Il sequel di Io sono nessuno arriverà nei cinema americani il 15 agosto 2025. Per ora non sono stati svelati ufficialmente i dettagli della trama.

Nel primo capitolo della storia Odenkirk aveva la parte di Hutch Mansell, un uomo apparentemente "normale" e padre di famiglia. Il protagonista nascondeva però un passato da assassino per conto del governo. Dopo una rapina in casa, la rabbia e le capacità di Hutch emergono, portandolo a scontrarsi con un narcotrafficante russo.

Io sono nessuno: Bob Odenkirk, uno, nessuno, centomila

Il successo del thriller

Il primo film era stato diretto da Ilya Naishuller e lo script era stato firmato da Kolstad. Io sono nessuno aveva incassato oltre 57 milioni di dollari in tutto il mondo nonostante gli ostacoli causati dalla pandemia.

Il regista Timo Tjahjanto, scelto dai produttori, è nato in Indonesia e aveva debuttato realizzato il segmento Safe Haven per V/H/S/2 insieme a Gareth Evans. Successivamente il filmmaker ha diretto The Night Comes for Us e May The Devil Take You, che avevano debuttato al Fantastic Fest.