Sharon Stone: "L'aspetto fisico non conta? Una grossa, grassa bugia"

Per Sharon Stone la bellezza e l'aspetto fisico contano nella vita, eccome: la diva di Basic Instinct ne ha parlato a proposito della sua routine per mantenersi in forma.

Per Sharon Stone dire che l'aspetto fisico non conta nella vita è "una grossa, grassa bugia". L'attrice ne ha parlato in un'intervista a The Telegraph nella quale ha anche raccontato alcune esperienze sgradevoli vissute sul set, in passato.

Sharon Stone in Basic Instinct

"Quando dicono che l'aspetto fisico non è importante, stanno dicendo una grossa, grassa, stupida bugia" - ha detto la diva di Basic Instinct, diventata celebre con il thriller erotico di Paul Verhoeven in cui interpretava la bellissima e letale Catherine Tramell, scrittrice con il vizio di uccidere. "Non ci si rende conto di quanto sia importante l'aspetto fisico fino a quando la bellezza non inizia a svanire."

Gigolò per caso: un'affascinante Sharon Stone in una scena del film

Sharon Stone oggi ha 62 anni e cura molto il suo aspetto fisico e anche se in questi giorni, a causa delle attuali restrizioni sociali, non può andare in palestra, si mantiene in forma a casa sua con "trenta squats al giorno e alzando pesi da tre chili mentre guardo la TV"

Immaginiamo che per Sharon Stone l'attività fisica sia necessaria anche per questioni di salute oltre che prettamente estetiche, visto che l'attrice soffre di diabete da anni (in passato è stata anche colpita da un ictus cerebrale).

Nella stessa intervista Sharon Stone ha accennato anche ad alcune esperienze sgradevoli vissute sul set, in passato - ad esempio un regista le chiedeva regolarmente di sedersi sulle sue ginocchia per darle direttive sul suo lavoro - e ha spiegato che oggi si è ammorbidita un po' e lascia correre sugli episodi più insignificanti, mentre prima era considerata un'attrice dal carattere difficile.