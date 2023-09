Sharon Stone arriva all'aeroporto di Milano con un look in pelle costosissimo

Sharon Stone si conferma regina del look e per l'inizio della Milano Fashion Week ha indossato un total look in pelle da 15 mila dollari.

Chi ha detto che per viaggiare in aereo bisogna indossare abiti comodi? Non certo Sharon Stone che, dopo averci incantato tutta l'estate su Instagram con dipinti e bikini, atterra all'aeroporto di Milano in un outfit in pelle firmato Tod's.

Letteralmente, dal momento che Stone non è certo passata inosservata, ma soprattutto per il costo vertiginoso del look: il completo giacca e pantalone marrone, a cui la star di Casinò ha abbinato un paio di mocassini della stessa nuance e una borsa en pendant del valore di 15 mila dollari. A completare il tutto varie collane tra cui una lunga di Van Cleef & Arpels, indossata a doppio giro, e orecchini abbinati, ovvero accessori che rispecchiano la personalità sofisticata e a tratti boho chic dell'attrice.

Insomma, a 65 anni Sharon Stone ribalta il trend moda degli ultimi anni che vuole un abbigliamento comfy per i viaggi, lunghi o brevi che siano. Da qualche anno, infatti, star e influencer sono state avvistate negli aeroporti di tutto il mondo con outfit comodi e sportivi, ma Stone riafferma lo stile raffinato e conquista tutti confermandosi ancora e sempre regina della moda.

D'altronde chi se non lei, indimenticabile e terribile fèmme fatale di Basic Instinct, può permettersi un arrivo in grande stile nella capitale della moda?