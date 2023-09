Naomi Campbell: 'Mi stavo uccidendo con la cocaina dopo la morte di Gianni Versace'

Durante un episodio della docuserie di Apple TV+ intitolata The Super Models, Naomi Campbell ha ammesso di essersi lentamente "quasi uccisa" negli anni '90 a causa di una dipendenza da cocaina che l'ha aiutata a sopprimere i suoi sentimenti dopo il terribile omicidio di Gianni Versace.

"Il dolore è stata una cosa molto strana nella mia vita perché non sempre si manifesta", ha spiegato la Campbell, 53 anni, nella serie di quattro episodi. "Entro in uno stato di shock e mi spavento quando accade, e poi in seguito è quando crollo. Ma ho tenuto la tristezza dentro di me, ho fatto i conti con essa."

Campbell ha rivelato di aver avuto particoli difficoltà nel gestire il dolore quando Versace, suo caro amico e leggendario stilista, è stato ucciso a colpi di pistola fuori dalla sua villa di South Beach nel luglio 1997: "Azzedine Alaïa era come un padre per me. Con lui ho imparato cosa significa avere una famiglia. Lo stesso vale per Gianni Versace".

"Era molto sensibile e lui mi spingeva a uscire e a fare di più quando non pensavo di avere le capacità per farlo. Quindi, quando è morto, il mio dolore è diventato molto intenso", ha ricordato la star. "Quando ho iniziato a usare le droghe, è stata una delle cose che ho cercato di nascondere, il dolore. La dipendenza è una cosa terribile."

Cannes 2017: Naomi Campbell sul red carpet per il settantesimo anno della manifestazione

Nel 1999 Naomi Campbell è stata ricoverata in una clinica dopo essere collassata durante un servizio fotografico a causa di cinque anni di dipendenza dalla cocaina: "Quando cerchi di nascondere qualcosa, i tuoi sentimenti, ti ritrovi a usare quella roba. Ho cercato di coprire quello che provavo ma non puoi nasconderlo. Mi stavo uccidendo. Era molto doloroso."