Sharon Stone: "A 62 anni mi chiedono ancora di mostrare il seno. Crescete!"

Sharon Stone ha dichiarato che il pubblico maschile la considera ancora un'icona sexy, tanto da chiederle di mostrare il seno a 62 anni, ed ha spiegato quanto sia difficile scrollarsi di dosso determinate etichette.

Sharon Stone in Basic Instinct

Mentre su Netflix esordisce Ratched, serie tv di Ryan Murphy che la vede tra i co-protagonisti al fianco di Sarah Paulson, Sharon Stone è tornata a parlare dell'attenzione maschile che ancora riceve a 62 anni compiuti. Come riportato da Page Six, l'interprete di Basic Instinct ha recentemente parlato con i giornalisti di Town and Country, ammettendo che quando si trova di fronte a determinati commenti da parte di alcuni uomini le viene spontaneo pensare "Ho 62 anni! Sei serio? Cresci!", proprio a voler sottolineare il suo desiderio di non essere più vista esclusivamente come un'icona sexy.

Marilyn Monroe ne Gli uomini preferiscono le bionde: una scena del film

Secondo l'attrice, uno degli aspetti più impegnativi dell'essere etichettati in questo modo è che le persone si aspettano sempre che lei si comporti come una sex symbol. Ha paragonato la sua situazione a quella di Marilyn Monroe, spiegando come anche Marilyn abbia avuto difficoltà a superare quell'immagine, nonostante abbia recitato in film più seri.

"Non ho mai pensato di essere così sexy", ha dichiarato l'attrice prima di continuare a spiegare come ha imparato ad esplorare il suo lato più serio durante il ruolo da co-protagonista del celebre film diretto da Paul Verhoeven. Stone ha affrontato il tema della bellezza e dell'essere desiderabile in un'altra recente intervista, facendo soprattutto riferimento all'industria dell'intrattenimento.

Stone ha quindi spiegato che l'aspetto di una persona è molto importante nel mondo del cinema, nonostante alcune persone possano affermare il contrario. Sempre a proposito dell'importanza di avere un bell'aspetto, anche all'età di 62 anni, Stone ha rivelato la sua routine di allenamento che include 30 squat mentre guarda la televisione.

In uno dei suoi ultimi post su Instagram, l'attrice ha scritto della sua intervista a Town and Country ed ha riportato la seguente didascalia: "'Penso che tu debba scegliere come vuoi invecchiare', ha detto Sharon Stone a T&C nel numero di ottobre 2020. 'Le persone mi guardano come una cosa specifica, e questo ostacola il fatto che mi considerino per le cose che potrei interpretare'. Ryan Murphy non ha certo avuto questo problema quando ha scelto Stone in Ratched, la nuova emozionante e contorta serie tv disponibile dal 18 settembre'".