Sharknado 6 sarà l'ultimo capitolo del franchise

Gli squali killer di Sharknado hanno ancora sete di sangue, ma stiamo per vederli per l'ultima volta in azione. Il sesto capitolo dell'action horror catastrofico di Syfy sarà anche l'ultimo. In Sharknado 6, Ian Ziering dovrà viaggiare indietro nel tempo per fermare il primo Sharknado. Con lui ritroveremo Tara Reid, Cassie Scerbo e Vivica A. Fox e in più si prevedono gustosi cameo di numerose star. Anthony C. Ferrante dirigerà ancora una volta il film tv.

In Sharknado 5... Earth 0 la missione per Fin Shepard (Ian Ziering) e per la sua bionica moglie April (Tara Reid) è diventata personale quando il loro figlio è rimasto intrappolato in uno Sharknado viaggiante ed è stato trasportato in giro per il mondo. Da Londra a Rio, Tokyo, Roma, Amsterdam e oltre, il nostro eroe ha richiesto l'assistenza di un nutrito team per salvare la propria prole.

