Shannen Doherty, il tributo delle star di Beverly Hills, 90210: "Luke Perry la accoglierà a braccia aperte"

Gli interpreti di Beverly Hills, 90210 hanno ricordato la collega Shannen Doherty, interprete della peperina Brenda Walsh nella serie di culto dopo aver appreso la notizia della sua morte, avvenuta sabato 13 luglio all'età di 53 anni. La memoria dell'attrice originaria di Memphis è stata onorata con toccanti tributi dalle sue ex co-star a cominciare da Jason Priestley, 54 anni, suo gemello nella serie tv.

"Scioccato e rattristato nell'apprendere la notizia della scomparsa della mia amica Shannen", ha scritto Priestly condividendo una foto dei loro personaggi Brandon e Brenda Walsh abbracciati al momento del diploma di scuola superiore. "Era una forza della natura e mi mancherà. invio amore e luce alla sua famiglia in questo momento buio."

Il collega Brian Austin Green, 50 anni, ha ringraziato Doherty per l'affetto ricevuto nelle sue storie su Instagram. "Shan. Sorella mia... mi hai amato in tutto e per tutto. Sei stata una parte importante della mia comprensione dell'amore. Mi mancherai più di quanto io possa elaborare in questo momento. Grazie per il tuo dono."

Anche Jennie Garth ha reso omaggio alla sua defunta amica ed ex costar con un lungo messaggio su Instagram, ricordando il loro "legame" fuori dai riflettori scrivendo:

"Sto ancora elaborando il mio tremendo dolore per la perdita della mia amica di lunga data Shannen, la donna che ho spesso descritto come una delle persone più forti che abbia mai conosciuto. Il nostro legame era reale e onesto. Venivamo messe l'una contra l'altra dai media, ma niente di tutto ciò rifletteva la verità della nostra relazione, che era costruita sul rispetto e sull'ammirazione reciproci. Era coraggiosa, appassionata, determinata, molto affettuosa e generosa. Mi mancherà e la onorerò sempre profondamente nel mio cuore e nei miei ricordi. Il mio cuore è spezzato per la sua famiglia e per Bowie".

Shannen Doherty: la guerriera dei teen drama, da Beverly Hills 90210 a Streghe

Nelle storie di Instagram, Tori Spelling ha rotto il silenzio pubblicando un selfie con Doherty e diversi emoji di cuori spezzati.

"Non ho ancora parole da dire... ma NOI lo sapevamo e questo è ciò che conta", ha scritto nella parte inferiore dello schermo.

Gabrielle Carteris, 63 anni, che interpretava Andrea Zuckerman, ha scritto nel suo post: "Così giovane, è tutto così triste. Che tu possa riposare in pace Shannon. So che Luke è lì a braccia aperte per amarti."

Il riferimento di Carteris è al collega di Beverly Hills, 90210 Luke Perry, morto in seguito alle conseguenze di un ictus nel 2019 all'età di 52 anni. Doherty e Perry sono rimasti vicini dopo aver interpretato una coppia nello show. Quando il cast si riunì (senza Doherty) nel 2016 per un panel al RewindCon di Chicago, Perry disse: "Nessuno di noi è qui oggi senza Shannen".