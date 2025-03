Oscar 2025, Shannen Doherty esclusa dal segmento In Memoriam, Jennie Garth disgustata: "Dovrebbero scusarsi"

L'amica ed ex-colleghe in Beverly Hills 90210 della compianta Doherty ha chiesto le scuse dell'Academy per la mancata inclusione nel segmento In Memoriam

Gli Oscar 2025 hanno suscitato polemiche per l'esclusione di diversi attori come Michelle Trachtenberg, Tony Todd e Olivia Hussey dal segmento In Memoriam, che ricorda le star di Hollywood scomparse nell'ultimo anno.

Anche la star di Beverly Hills, 90210 Shannen Doherty è stata omessa, cosa che l'amica e collega Jennie Garth ha definito "un pasticcio" quando TMZ le ha chiesto di dire la sua sull'esclusione. Garth ha aggiunto che "forse" l'Academy dovrebbe scusarsi con la famiglia di Doherty per quanto accaduto.

Garth e Doherty sono diventate icone adolescenziali come star di Beverly Hills, 90210. Entrambe sono state protagoniste della serie per quattro stagioni. Doherty ha lasciato la serie prima della quinta stagione, mentre Garth ha continuato per tutte le 10 stagioni. In seguito si sono riunite nei panni dei loro personaggi, Kelly Taylor e Brenda Walsh, nel reboot 90210 di The CW.

La battaglia con la malattia e la morte di Shannen Doherty

Shannen Doherty e Jennie Garth nell'episodio Una ragazza troppo sola della serie Beverly Hills, 90210

L'attrice, nota anche per Streghe, è morta nel luglio 2024 dopo che nel 2015 le era stato diagnosticato un cancro al seno. Nel giugno 2023 ha dichiarato di aver ricevuto radiazioni per un tumore che si era diffuso al cervello. Negli anni precedenti alla sua morte è diventata una popolare conduttrice di podcast grazie a "Let's Be Clear With Shannen Doherty", in cui parlava apertamente dell'impatto del cancro sulla sua vita.

BH90210: Gabrielle Carteris, Tori Spelling, Shannen Doherty e Jennie Garth in una scena della serie

Sebbene Doherty fosse nota soprattutto per il suo lavoro in televisione, durante la sua carriera di attrice ha recitato in oltre una dozzina di film come Schegge di follia, Generazione X e Voglia di ballare, tra gli altri. Una settimana prima degli Oscar, Doherty era stata inclusa nel tributo In Memoriam agli Screen Actors Guild Awards.

Gli attori inclusi nel tributo In Memoriam sono stati David Lynch, Maggie Smith, James Earl Jones e Donald Sutherland, tra gli altri. Gene Hackman, la cui morte è stata annunciata pochi giorni prima degli Oscar, è stato omaggiato con un discorso speciale da Morgan Freeman prima del segmento In Memoriam.