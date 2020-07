Shang-Chi: le riprese del film Marvel riprenderanno in Australia nelle prossime settimane

Le riprese di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, nuovo progetto del MCU, ricominceranno nelle prossime settimane in Australia.

Le riprese di Shang-Chi and the Legend of Ten Rings potrebbero ricominciare nelle prossime settimane a Sydney, in Australia, dopo una lunga pausa causata dalla situazione internazionale.

Il lungometraggio della Marvel dovrebbe essere distribuito nelle sale cinematografiche dal 7 maggio 2021.

Il film diretto da Destin Daniel Cretton ritornerà a essere al centro del lavoro previsto negli spazi dei Fox Studios e la produzione starebbe valutando con grande attenzione la situazione.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings dovrebbe essere il secondo film prodotto da Disney a riprendere il lavoro sul set dopo Avatar 2, il cui cast e la troupe sono già impegnati sul set in Nuova Zelanda.

I protagonisti del film Marvel, al loro arrivo in Australia, saranno messi in quarantena come previsto dalle autorità locali, prima di poter essere impegnati dietro e davanti la macchina da presa.

Le riprese del film con star Simu Liu, Awkwafina e Tony Leung erano state sospese nel mese di marzo.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings farà parte della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e debutterà nelle sale il 12 febbraio 2021. Il progetto sarà il primo cinecomic realizzato da Marvel Studios con un supereroe asiatico nel ruolo del protagonista.