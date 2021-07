Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli: svelato il rating del film

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, l'atteso film Marvel con star Simu Liu, ha ottenuto un rating: il film è stato considerato PG-13, e quindi adatto agli spettatori di età superiore ai tredici anni.

La classificazione ottenuta negli Stati Uniti è la stessa che era stata riservata a Black Widow, il progetto con star Scarlett Johansson.

Secondo la Classification and Rating Administration of the Motion Picture Association, il film Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli contiene delle sequenze di violenza e azione e un linguaggio che non rendono il film adatto a un pubblico di età inferiore ai 13 anni.

Lo sceneggiatore Dave Callaham aveva già annunciato che il film proporrà delle scene d'azione "mai viste prima da ogni fan della Marvel e spettatore". Al centro della trama, inoltre, ci saranno anche le tematiche legate alla famiglia e alla redenzione.

Il primo film della Marvel ad avere un protagonista di origine asiatica sarà interpretato dall'attore Simu Liu. Al suo fianco vedremo anche il Mandarino, precedentemente impersonato dall'impostore Trevor Slattery (Ben Kingsley) in Iron Man 3.

Il lungometraggio doveva essere il terzo della Fase Quattro, e il primo a uscire nel 2021, e ora arriverà nei cinema di tutto il mondo a settembre.

Nel film, Shang-Chi deve confrontarsi con il passato che pensava di essersi lasciato alle spalle, quando viene trascinato nella rete della misteriosa organizzazione Ten Rings.

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli vede nel cast anche la presenza di Tony Leung nel ruolo di Wenwu, Awkwafina nel ruolo dell'amica di Shang-Chi, Katy, e Michelle Yeoh nel ruolo di Jiang Nan. Il cast comprende anche Fala Chen, Meng'er Zhang, Florian Munteanu e Ronny Chieng.

Il film è diretto da Destin Daniel Cretton e prodotto da Kevin Feige e Jonathan Schwartz, mentre Louis D'Esposito, Victoria Alonso e Charles Newirth sono i produttori esecutivi. David Callaham & Destin Daniel Cretton & Andrew Lanham hanno firmato la sceneggiatura.