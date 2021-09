Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli: il post credits "Significa molto", spiega un attore del film

Florian Munteanu, membro del cast di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli nei panni di Razorfist, si è pronunciato sulle implicazioni del post-credits del film Marvel e su ciò che potremmo aspettarci dal ritorno di certi personaggi in capitoli futuri del Marvel Cinematic Universe. Attenzione, seguono spoiler !

Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli: Meng'er Zhang in una scena d'azione

Se molti hanno fatto caso soprattutto al mid-credits di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, dove il protagonista entra in contatto con Bruce Banner e Carol Danvers, è importante anche il post-credits, dove la sorella Xialing prende il controllo dell'organizzazione fondata dal defunto padre, tant'è che dopo la sequenza in questione appare la scritta "I Dieci Anelli ritorneranno". Come e quando ancora non si sa, ma c'è chi suggerisce che potremmo vederli in un'apposita miniserie su Disney+, oltre che in un probabile sequel delle avventure di Shang-Chi.

Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli: Florian Munteanu in una sequenza

Florian Munteanu, che ritorna nel post-credits nel ruolo di Razorfist, antagonista che poi passa dalla parte di Shang-Chi per la battaglia finale, ha commentato così la cosa, parlandone con il sito ComicBookMovie.com: "Ovviamente, le scene alla fine dei credits nei film Marvel significano molto, e non ci sono coincidenze nel MCU. Quello che sappiamo è che il mio personaggio sceglie di obbedire alla figlia di colui che era il suo padre adottivo, quello che lo ha addestrato e rimosso dalle strade. È più del semplice fatto di avere un nuovo leader, ma staremo a vedere. Sono molto contento per ciò che verrà, non vedo l'ora."

Il film di Shang-Chi è il secondo lungometraggio della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe, e al momento ha incassato 320 milioni di dollari al box office globale. La saga cinematografica della Casa delle Idee continuerà nei prossimi mesi con Eternals e poi con Spider-Man: No Way Home, che dovrebbe introdurre sul grande schermo i concetti multiversali già esplorati nella prima stagione di Loki.