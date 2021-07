Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli: una nuova foto di Simu Liu e Awkwafina

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli è il nuovo film Marvel con star Simu Liu e ora è stata condivisa un nuova foto che ritrae l'attore accanto ad Awkwafina.

Il magazine Entertainment Weekly ha infatti pubblicato l'immagine che mostra i due protagonisti mentre lavorano insieme come addetti al parcheggio.

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli: Awkwafina e Simu Liu in una nuova foto

Awkwafina, ricordando la sua esperienza sul set di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, ha parlato del suo personaggio, Katy, spiegando come ha lavorato insieme a Simu Liu per realizzare le scene in cui appare la miglior amica dell'eroe: "Il suo istinto, come il mio, è di essere comici. Vogliamo essere divertenti. Ci siamo immediatamente calati in questa situazione in cui litigavamo come una coppia sposata da tempo, dinamica che per noi era esilarante".

L'attrice ha inoltre ammesso che il fatto che le arti marziali fossero centrali nel progetto l'ha messa in guardia, essendo un'attrice asiatica-americana: "Pensi 'Non girerò questo film'. Ma credo che dobbiamo capire le arti marziali in un modo che non sia stabilito da un tizio che ha visto 50 film di Bruce Lee studiando all'università. E dobbiamo scoprire un rapporto in cui troviamo dell'orgoglio nel mostrare le arti marziali".

Awkwafina ha infine ironizzato sull'action figure del suo personaggio: "Non so se ne sono felice, è sempre realmente folle essere una bambola. Non so se sarà la bambola più convincente".

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli è il primo film della Marvel ad avere un protagonista di origine asiatica, interpretato dall'attore Simu Liu. Al suo fianco vedremo anche il Mandarino, precedentemente impersonato dall'impostore Trevor Slattery (Ben Kingsley) in Iron Man 3.

Il film doveva essere il terzo lungometraggio della Fase Quattro, e il primo a uscire nel 2021, e ora arriverà nei cinema di tutto il mondo a settembre.

Nel film, Shang-Chi deve confrontarsi con il passato che pensava di essersi lasciato alle spalle, quando viene trascinato nella rete della misteriosa organizzazione Ten Rings.

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli vede nel cast anche la presenza di Tony Leung nel ruolo di Wenwu, Awkwafina nel ruolo dell'amica di Shang-Chi, Katy, e Michelle Yeoh nel ruolo di Jiang Nan. Il cast comprende anche Fala Chen, Meng'er Zhang, Florian Munteanu e Ronny Chieng.

Il film è diretto da Destin Daniel Cretton e prodotto da Kevin Feige e Jonathan Schwartz, mentre Louis D'Esposito, Victoria Alonso e Charles Newirth sono i produttori esecutivi. David Callaham & Destin Daniel Cretton & Andrew Lanham hanno firmato la sceneggiatura.