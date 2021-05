Shang-Chi e Free Guy: Disney conferma la distribuzione nelle sale

Disney ha confermato che i suoi film Shang-Chi e Free Guy verranno distribuiti in modo tradizionale nelle sale prima di arrivare in streaming.

Shang-Chi, il nuovo film Marvel, e Free Guy, con star l'attore Ryan Reynolds, saranno regolarmente distribuiti nelle sale e solo 45 giorni dopo il loro debutto arriveranno sulla piattaforma di streaming Disney+.

La conferma è stata data dai vertici dello studio che hanno parlato, in una conversazione con gli investitori, del modello legato alla distribuzione che verrà adottato per i prossimi progetti.

Il lungometraggio Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli arriverà nei cinema americani il 3 settembre, mentre Free Guy - Eroe per gioco debutterà il 13 agosto.

Bob Chapek, amministratore delegato di Disney, ha dichiarato che il periodo in cui debutteranno i due progetti dovrebbe essere finalmente in linea con le aspettative dello studio per quanto riguarda il numero delle sale aperte e la ripresa dell'attività cinematografica a livello internazionale.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings è il primo film della Marvel ad avere un protagonista di origine asiatica, interpretato dall'attore Simu Liu. Al suo fianco vedremo anche il Mandarino, precedentemente impersonato dall'impostore Trevor Slattery (Ben Kingsley) in Iron Man 3. Il film doveva essere il terzo lungometraggio della Fase Quattro, e il primo a uscire nel 2021.

Diretto da Shawn Levy, il film Free Guy racconta la storia del personaggio di Ryan Reynolds, un impiegato di banca bloccato nella propria routine quotidiana che scopre improvvisamente di essere una presenza secondaria in un videogioco piuttosto brutale che permette agli utenti di vivere incredibili avventure piene di azione. L'uomo si renderà conto di essere l'unico in grado di salvare il proprio mondo, dando così una svolta inaspettata alla propria vita.

Nel cast anche Taika Waititi, Jodie Comer, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar e la star di Stranger Things Joe Keery. La sceneggiatura originale, firmata da Matt Lieberman, è stata riscritta da Ryan Reynolds e Zak Penn.