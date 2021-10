Shang-Chi, Charlize Theron si è emozionata guardando il film con sua figlia

Charlize Theron ha recentemente parlato della commovente esperienza che ha avuto guardando Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli con sua figlia. Il film vede Simu Liu nei panni di Shang-Chi, un abile combattente cresciuto dal padre assetato di potere Wenwu (Tony Leung) per diventare un assassino. Sebbene Shang-Chi abbia trascorso diversi anni al di fuori dell'influenza di suo padre, il passato alla fine lo chiama, costringendolo a tornare a casa e ad affrontare tutto ciò che ha lasciato.

Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli: Tony Leung in una scena

Shang-Chi è arrivato nei cinema in un momento storico in cui gli studios erano molto ansiosi a proposito dei loro ritorni al botteghino: il precedente film Marvel, Black Widow, era uscito a luglio sia in streaming che nelle sale e si temeva che la pellicola con Simu Liu avrebbe ricevuto un trattamento simile. Tuttavia, Shang-Chi è uscito esclusivamente nei cinema e si è presto rivelato un enorme successo: potrebbe perfino diventare il film con il maggior incasso del 2021.

Intervistata da Kevin McCarthy per il suo podcast Reel Blend la Theron ha rivelato che guardare Shang-Chi con sua figlia l'ha commossa moltissimo. Per l'attrice, è stata la prova che i film hanno un potere reale e duraturo, poiché hanno fornito alla sua bambina qualcosa di molto importante: "Ho portato la mia figlia più piccola a vedere Shang-Chi, ed è stata un'esperienza piuttosto commovente perché era molto legata a quel film."

Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli: Meng'er Zhang in un primo piano

"La sua madrina è giapponese, abbiamo un sacco di conversazioni in proposito e parliamo di che cosa sta succedendo in questo momento, culturalmente. Il cast è completamente asiatico e quando siamo usciti dalla sala mia figlia mi ha detto: 'Era come Beth!'. Questa connessione è fondamentale, si è resa conto che stava vedendo una rappresentazione del suo mondo, della sua famiglia, delle persone che vivono con lei, si è resa del potere del cinema." Ha concluso Charlize Theron.