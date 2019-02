Shameless ottiene il rinnovo per la decima stagione!

Shameless ha ottenuto il rinnovo da parte di Showtime per una decima stagione, diventando la prima serie dell'emittente a superare l'importante traguardo. I prossimi episodi non potranno più contare sulla presenza di Emmy Rossum, il cui addio allo show avverrà in occasione della fine del nono ciclo di episodi, ma si assisterà al ritorno di Cameron Monaghan.

Nelle puntate attualmente in onda sugli schermi statunitensi Frank (William H. Macy) ha deciso di dare voce agli operai, mentre Fiona (Rossum) sta cercando di ottenere successo occupandosi del condominio. Lip (Jeremy Allen White) si distrae accogliendo in casa la nipote di Eddie, Xan (Amirah Johnson). Ian (Monaghan) affronta le conseguenze dei suoi crimini, mentre il movimento Gay Jesus ha preso una svolta distruttiva. Debbie (Emma Kenney) lotta per ottenere l'equo compenso e combatte contro le molestie, Carl (Ethan Cutkosky) punta a West Point, Liam (Christian Isaiah) deve trovare un modo per sopravvivere al di fuori della scuola privata, e Kevin (Steve Howey) e V (Shanola Hampton) devono cercare un equilibrio tra l'occuparsi dei gemelli e gestire l'Alibi.

La decima stagione di Shameless andrà in onda alla fine del 2019.