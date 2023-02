Sex/Life: un bollente teaser annuncia l'arrivo della seconda stagione della serie Netflix

Sex/Life sta tornando con una seconda stagione bollente che riprenderà da dove si era interrotta la serie lasciando molti quesiti privi di risposta. Netflix ha annunciato l'arrivo dei nuovi episodi, che saranno pubblicati il 2 marzo, con un teaser decisamente sensuale.

Sex/Life, ispirata al libro di memorie di BB Easton 44 Chapters About 4 Men, vede Sarah Shahi nei panni di Billie Connelly, una casalinga e madre di periferia che si stanca del suo stile di vita banale e fantastica sulle imprese passate con il suo ex fidanzato Brad, interpretato da Adam Demos.

Qui la recensione della prima stagione di Sex/Life, che si è conclusa con un cliffhanger in cui Billie che torna di corsa dal suo ex amante Brad dopo aver tentato di recuperare la sua relazione con suo marito, Cooper, interpretato da Mike Vogel. Brad non ha risposto alle sue avances, lasciando incerto il futuro di Billie.

Sex/Life: una storia vera ha ispirato la serie Netflix?

Billie è la voce narrante nel teaser trailer della seconda stagione in cui afferma: "Non tutti ce l'hanno. Il desiderio di svegliarsi, smettere di vivere come sonnambuli attraverso le nostre vite. Per smettere di cercare di fare la cosa giusta negando la nostra verità, ma quelli di noi che lo fanno, navigano in acque pericolose".

La seconda stagione di Sex/Life vedrà nel cast anche Margaret Odette, Jonathan Sadowski, Li Jun Li, Wallis Day, Darius Homayoun, Cleo Anthony, Craig Bierko e Dylan Bruce.