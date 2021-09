Sex Education: ecco come alloggiare nella casa di Gillian Anderson

I fan di Sex Education saranno entusiasti di scoprire che da oggi possono alloggiare nella casa di Gillian Anderson, star della serie Netflix giunta alla terza stagione.

Sex Education: Gillian Anderson in un'immagine della stagione 2

Lo chalet rosso e bianco, immerso nel verde, che vediamo in quasi tutte le puntate di Sex Education sarà presto disponibile per l'affitto. Il suo proprietario, Stuart Morgan, ha raccontato a Insider di aver acquistato la proprietà, che si trova in Galles, nella Wye Valley, nel 2002. Vista la grande notorietà ottenuta in questi ultimi anni, Stuart ha deciso di rendere la casa disponibile a tutti.

Lo chalet si trova appunto nella Wye Valley, nella zona rurale di Herefordshore, ed è stato acquistato come un rudere anni fa, per £355.000. Dopo esser estato ristrutturato e usato per le riprese di Sex Education, sarà presto disponibile per l'affitto. Ma quanto costerà passare una notte a casa di Jean e Otis Milburne? Un soggiorno di quattro notti a dicembre, ad esempio, costerà circa 3.000 sterline, ovvero 750 sterline a notte, quindi intorno agli 880 euro.

Sex Education 3, Gillian Anderson ha vietato ai suoi figli adolescenti di guardare la serie

La casa è composta da cinque camere da letto e tre bagni, ma il luogo più iconico e riconoscibile è il portico sul retro, dove Otis fa colazione spesso mentre chiacchiera con sua madre Jean.

Cifre non per tutte le tasche, ma che sicuramente non spaventeranno i fan più sfegatati di Sex Education, che pagherebbero oro per passare una notte nel letto del loro beniamino Otis.

Vi ricordiamo che Sex Education è ora disponibile con la terza stagione su Netflix e, proprio qualche giorno fa, è stata annunciata la lavorazione di una quarta stagione.