Sex Education: la creatrice svela perché la serie ha rischiato di non essere realizzata

La creatrice di Sex Education ha svelato che la serie ha rischiato di non essere realizzata prima di approdare tra le fila di Netflix.

La sceneggiatrice, durante il festival Storyhouse che si è svolto a Dublino, ha ricordato come lo show fosse inizialmente entrato nella fase di sviluppo per Channel 4.

Come è nata Sex Education

Laurie Nunn ha raccontato che aveva scritto un pilot per lo show, all'epoca intitolato Student Bodies, e il progetto è rimasto in fase di sviluppo per due anni prima che venisse abbandonato.

La creatrice di Sex Education ha sottolineato: "Pensavamo realmente che avremmo ottenuto il via libera alla produzione perché avevamo lavorato così duramente. La committente che lavorava all'epoca per Channel 4 amava il progetto e lo sosteneva realmente, e stavano cercando dei contenuti destinati ai teenager. Poi è andata a lavorare altrove e c'era qualcuno di nuovo che non era affatto in sintonia con la serie".

Ncuti Gatwa e Asa Butterfield nella serie Netflix

Nunn ha svelato che aveva ricevuto degli appunti da Channel 4 in cui le si chiedeva di eliminare l'elemento legato al ragazzino che 'lavora' come terapista sessuale per i suoi compagni di classe: "Amavano i personaggi, ma pensavano che fosse troppo sopra le righe. E io non riuscivo a immaginare un modo per scrivere la storia evitando quell'elemento". La sceneggiatrice ha quindi rinunciato al progetto: "Ed è stata una decisione che ho profondamente rimpianto perché per due anni non ho ottenuto nessun lavoro".

Laurie era arrivata persino a pensare di cambiare carriera, valutando l'opzione di diventare una terapista.

Il salvataggio da parte di Netflix

Netflix, tuttavia, si è imbattuto nel progetto e Alex Sapot ha voluto recuperare la potenziale serie, coinvolgendo anche il regista Ben Taylor: "Abbiamo provato la sensazione che se avessero investito tutti i soldi dovevamo dimostrare che c'era qualcosa che poteva ripagarli, qualcosa su cui avrebbero voluto investire". Laurie ha ribadito che voleva offrire un 'pacchetto completo e farli sentire sicuri'.

La sceneggiatrice ha quindi ritornato a lavorare alla storia che ha dato vita a quattro stagioni prima che pensasse fosse giunto il momento di scrivere la parola fine.

Il lavoro sul progetto è durato in totale nove anni e negli ultimi anni, mentre Nunn era anche incinta, la creatrice era davvero stanca: "Stavamo lavorando al montaggio di una stagione ed eravamo anche impegnati nella scrittura di quella dopo. Non avevamo nemmeno un giorno libero quando lo show non era sugli schermi perché le tempistiche erano così strette. Arrivati alla quarta stagione, io ero incinta e semplicemente esausta, e penso di aver provato la sensazione che non sarei stata in grado di produrre qualcosa di buono. E poi questa cosa piuttosto strana è accaduta: mi sono resa conto che molti elementi della storia, probabilmente il 70% delle parti della storia, erano arrivati a una conclusione naturale".

Ora che Sex Education si è conclusa, la sua ideatrice ha ammesso che l'epilogo della storia di alcuni personaggi non sono come avrebbe voluto e avrebbe ideato qualcosa di diverso: "Ma forse un giorno avremo un film spinoff e potremmo concludere tutto nel modo adeguato".