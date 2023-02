Sex Education: l'addio di Eric suggerisce la chiusura della serie con la stagione 4?

Con un post criptico sui social Ncuti Gatwa, interprete di Eric in Sex Education, ha lasciato intendere che la quarta stagione delle celebre serie Netflix sarà l'ultima per il suo personaggio.

Un probabile addio era stato già anticipato nel finale della terza stagione quando Eric rompe definitivamente con Adam. L'attore ha voluto lasciare il seguente messaggio sul suo Instagram:

"Ultimo giorno, ultima volta. Grazie per tutte le lezioni e per la forza".

Ncuti Gatwa sarà impegnato a vestire i panni del Dottore nella nuova stagione di Doctor Who e appare molto improbabile che Sex Education possa continuare senza di lui. Al momento Netflix non ha effettuato alcun annuncio in merito, ma sono in molti a essere convinti del fatto che la quarta stagione possa essere l'ultima.

Ncuti Gatwa non rappresenta il primo abbandono dello show. Anche star come Simone Ashley (Olivia), Tanya Reynolds (Lily), Patricia Allison (Ola) e l'interprete di Emily Sands, Rakhee Thakrar, hanno lasciato la serie e non parteciperanno alla quarta stagione.

Inoltre, come riportato da Variety, nonostante questa sorta di esodo, nella nuova stagione di Sex Education potremo comunque aspettarci di vedere (e rivedere) tanti personaggi, in un mix di "vecchi e nuovi volti" nel frattempo che il liceo Moordale si impegna a trovare un nuovo luogo di studio (e baldoria).