Sex Education 4, Jodie Turner-Smith entra nel cast della serie Netflix (su invito di una star dello show)

Sex Education 4 non sarà solo la stagione degli addii. Lo show Netflix dà ad esempio il benvenuto a Jodie Turner-Smith, nuova aggiunta al cast dei prossimi episodi.

La quarta stagione di Sex Education ha già dovuto salutare due dei suoi storici protagonisti, in quanto Emma Mackey e Ncuti Gatwa hanno già detto addio al liceo Moordale.

Sex Education: Emma Mackey lascerà la serie dopo la quarta stagione

Ma com'è che si dice, "Gente che va, gente che viene", e in effetti il cast di Sex Education dà ora il benvenuto alla star di Queen & Slim e Anne Boleyn Jodie Smith, convinta ad unirsi allo show proprio dal nuovo protagonista di Doctor Who.

"Prima di tutto, le mie scene con Ncuti Gatwa...Lui interpreta il mio personaggio preferito nello show" anticipa l'attrice ai microfoni di Variety, come riporta ComingSoon.net "Per cui quando mi ha chiamato e mi ha chiesto di partecipare, ero tipo 'Oh, non mi importa mica quanto mi pagheranno, lo faccio!'".

Che ruolo avrà Jodie Turner-Smith in Sex Education 4? E in che modo saluteremo Eric e Maeve? Lo scopriremo all'arrivo dei nuovi episodi su Netflix.