Sex Education: Emma Mackey lascerà la serie dopo la quarta stagione

Emma Mackey, una delle protagoniste di Sex Education, ha deciso di dire addio al suo personaggio di Maeve, annunciando che non sarà presente nella quinta stagione della serie Netflix.

Un altro importante personaggio di Sex Education si prepara a dire addio alla serie Netflix, diventata una vera e propria hit nel corso degli anni. Stiamo parlando di Emma Mackey, interprete della teenager Maeve, premiata ieri serie ai BAFTA come miglior stella emergente.

Intervistata dalla stampa nel backstage, Emma Mackey ha confermato il suo addio al personaggio di Maeve: "Non penso proprio che sarò nella quinta stagione. Ho finito di girare le mie scene per la quarta stagione la scorsa settimana. Ormai ho detto addio a Maeve".

Al momento il team della serie non ha voluto confermare né smentire le sue dichiarazioni, ma la sensazione generale è che Sex Education possa concludersi di fatto con la quarta stagione. Uno dei fattori determinanti è infatti rappresentato dall'uscita di scena di Nuti Gatwa, interprete di Eric, ormai impegnato con la sua prossima avventura in Doctor Who.

Ncuti Gatwa non rappresenta il primo abbandono dello show. Anche star come Simone Ashley (Olivia), Tanya Reynolds (Lily), Patricia Allison (Ola) e l'interprete di Emily Sands, Rakhee Thakrar, hanno lasciato la serie e non parteciperanno alla quarta stagione.

Inoltre, come riportato da Variety, nonostante questa sorta di esodo, nella nuova stagione di Sex Education potremo comunque aspettarci di vedere (e rivedere) tanti personaggi, in un mix di "vecchi e nuovi volti" nel frattempo che il liceo Moordale si impegna a trovare un nuovo luogo di studio (e baldoria).