Sex Education 3: Jason Isaacs e Jemima Kirke si uniscono al cast

Si amplia il cast della serie Netflix Sex Education: la terza stagione, attualmente in fase di ripresa, vede l'arrivo di Jason Isaacs, Jemima Kirke e della cantautrice Dua Saleh.

Emma Mackey in una scena di Sex Education

I nuovi episodi di Sex Education continueranno a seguire le vicende di Otis (Asa Butterfield), che deve barcamenarsi con il risveglio dei sensi, le difficoltà a socializzare a scuola e il rapporto con la madre Jean (Gillian Anderson), terapista del sesso.

Jason Isaacs interpreterà Peter Groff, fratello maggiore più arrogante e di successo di Mr. Groff (Alistair Petrie). Jemima Kirke sarà Hope, ex studentessa di Moordale che fa ritorno per riportare la sua vecchia scuola all'eccellenza, ma dovrà confrontarsi con Cal, studentessa bisessuale che non apprezza la visione della sua nuova direttrice. Per Dua Saleh, interprete di Cal, questo sarà il debutto nella recitazione.

Sex Education 3, ripartono le riprese: il cast nel video speciale di Netflix