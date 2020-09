Sex Education 3, ripartono le riprese: il cast nel video speciale di Netflix

In un video condiviso sui social vediamo il cast di Sex Education 3 che si prepara al ritorno sul set per le riprese della terza stagione della serie Netflix.

🍆 NEWS 🍆: Sex Education S3 is officially in production pic.twitter.com/dj1pqdHqau — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) September 9, 2020

Nel mese di gennaio, quando ancora si pensava che il 2020 potesse essere un'annata discreta, gli utenti Netflix si sono goduti la seconda stagione di Sex Education. Otto episodi divorati nel giro di pochi giorni e la voglia di vederne di nuovi il prima possibile. Sotto questo aspetto, la pandemia globale non ha aiutato ed ha costretto la crew della serie Netflix a far slittare le riprese della nuova stagione. Adesso che l'emergenza sanitaria non è finita ma è maggiormente controllata, il cast di Sex Education si prepara per tornare sul set, come testimoniato dal video condiviso nelle scorse ore sui social.

Le immagini ci mostrano Gillian Anderson, Asa Butterfield ed altri interpreti dello show mentre commentano la notizia della loro tanto attesa reunion davanti alle telecamere.

Sex Education: Asa Butterfield con Emma Mackey in una scena della serie

Nonostante nella seconda stagione abbia trovato spazio una maggiore drammaticità che ha quindi rubato spazio alla leggerezza che aveva invece caratterizzato i primi episodi, Sex Education continua ad essere una delle serie tv più apprezzate del catalogo Netflix. Ricordiamo che lo show si svolge in una scuola superiore britannica e segue le disavventure sessuali di un gruppo di adolescenti con Asa Butterfield che interpreta il protagonista Otis Milburn, figlio della terapista sessuale Jean (Gillian Anderson).

Otis collabora con la brillante ma distaccata Maeve (Emma Mackey) per far pagare agli studenti consigli sul sesso. Questo schema si "rompe" nella stagione 2, ed ora la posta in gioco è cambiata, con Jean che è incinta e Otis che stava per riavvicinarsi a Maeve se non fosse stato per il vicino di lei che ha cancellato la dichiarazione d'amore che Otis aveva lasciato nella segreteria telefonica di Maeve. Al primo sguardo Sex Education potrebbe apparire come una serie tv rivolta principalmente ad un pubblico di adolescenti ma nel corso degli episodi emergono tematiche, dal sesso al rapporto genitori-figli, passando per le molestie sessuali, che stimolano l'interesse di gente di ogni età e genere.

Tra gli altri interpreti di Sex Education ricordiamo Ncuti Gatwa (Eric), Connor Swindells (Adam), Kedar Williams-Stirling (Jackson), Aimee Lou Wood (Aimee) e Tanya Reynolds (Lily).